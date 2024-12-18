Саратовские хирурги спасли жизнь самарцу после падения с большой высоты

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Житель Самары едва не погиб в Саратовской области. Мужчина упал в большой высоты и получил серьезные переломы. Выжить ему помогло только чудо и профессионализм врачей. Рассказываем, как медикам удалось вырвать самарца из лап смерти.

Все случилось на минувшей неделе. Житель Самары упал с большой высоты в Пугачевском районе. При каких обстоятельствах — пока не ясно. Мужчина получил перелом костей таза, открытый перелом костей левого предплечья со смещением, разрыв мочевого пузыря и травматический шок. Кроме того, у него была острая кровопотеря. Тяжелого пациента доставили в центральную районную больницу. Ему требовалась срочная операция.



Медики обратились за помощью к коллегам из Балаковской городской клинической больницы. Перевезти туда пострадавшего на тот момент было невозможно, поэтому в Пугачев отправилась выездная бригада. Первичную хирургическую помощь самарцу оказали врачи ЦРБ, затем уже подключились балаковские урологи, а следом травматологи.

Медики остановили пациенту кровотечение, стабилизировали кости таза с помощью аппарата внешней фиксации, соединили отломки костей руки и зафиксировали. В общей сложности операция длилась больше двух с половиной часов, сообщает телеканал «Саратов 24». Все это время самарец находился в тяжелом состоянии.



Хирурги из Саратовской области сработали на отлично. Мужчина несколько дней провел в местном стационаре, а затем его на реанимобиле перевезли в областную клиническую больницу Самары. Как отмечают медики, транспортировку пациент перенес удовлетворительно.

По словам самарских врачей, балаковские медики своевременно оказали помощь, что позволило сохранить больному жизнь и дать возможность перевезти его в стационар рядом с домом. Теперь дело за врачами из Самары. Медикам предстоит продолжить лечение и реабилитацию пациента, пишет Самара-КП.