Самолет Москва - Орск вынужденно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

133

Самолет, следовавший из Москвы (аэропорт Шереметьево) в город Орск Оренбургской области, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту Орска.

"Сел в Самаре, стало плохо пассажиру. Ему либо окажут медицинскую помощь на месте, либо госпитализируют, и самолет продолжит полет до Орска", - сообщили в воздушной гавани.

В пресс-службе самарского аэропорта Курумоч рассказали ТАСС, что пассажира госпитализировали в одну из городских больниц.

Фото: ru.freepik.com