Я нашел ошибку
Главные новости:
В них содержатся важные вещества, способные влиять на здоровье разных органов и систем организма человека.
Эксперты напомнили о пользе опят
В число новых продуктов корпорации вошли Apple Watch Series 8, Apple Watch SE и новая, революционная модель - Apple Watch Ultra.
Apple представила линейку новых умных часов
Специалисты будут ориентироваться на погодные условия.
Резко похолодало: когда начнется отопительный сезон в Самаре
Пассажира госпитализировали в одну из городских больниц. 
Самолет Москва - Орск вынужденно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
Разработанный в Приморье тур «По краю земли» проходит экспертную оценку.
В Приморье разработан первый туристический маршрут, который может получить статус национального
Жители домов, которые пойдут под снос, будут переселены.
В Кировском районе Самары снесут семь жилых домов и автоцентр
Согласно законопроекту могут запретить посвящение детей и подростков, не достигших 18 лет, в идеологию бездетности.
В ГД внесли законопроект о запрете идеологии «чайлдфри» среди детей
А также создадут реестр недобросовестных подрядчиков, которые срывают сроки проведения работ.
«Единая Россия» и Минпросвещения проработают вопрос включения в программу капремонта школ благоустройство территорий
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.85
-0.05
EUR 60.49
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
«Парк дружбы народов»: самарцев и гостей области приглашают отпраздновать День дружбы народов
11 сентября пройдет "Самарский фестиваль фитнеса"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самолет Москва - Орск вынужденно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

7 сентября 2022 22:19
133
Пассажира госпитализировали в одну из городских больниц. 

Самолет, следовавший из Москвы (аэропорт Шереметьево) в город Орск Оренбургской области, совершил  вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту Орска.

"Сел в Самаре, стало плохо пассажиру. Ему либо окажут медицинскую помощь на месте, либо госпитализируют, и самолет продолжит полет до Орска", - сообщили в воздушной гавани.

В пресс-службе самарского аэропорта Курумоч рассказали ТАСС, что пассажира госпитализировали в одну из городских больниц. 

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жилье для детей-сирот, новые соцобъекты и модернизация конно-спортивной школы. 
7 сентября 2022  14:42
Дмитрий Азаров обсудил с Михаилом Белоусовым развитие Красноярского района
266
В регионе более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области
7 сентября 2022  13:26
Более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области
274
в Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской
7 сентября 2022  12:41
В Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской
554
В текущем году в Самаре ремонт дорог в рамках нацпроекта
7 сентября 2022  11:02
В 20022 г. в Самаре ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" полностью завершен
692
Теперь воспользоваться финансовыми ресурсами на выгодных условиях смогут еще больше предпринимателей региона.
6 сентября 2022  16:42
На финансовую поддержку бизнеса в Самарской области дополнительно выделено 130 млн рублей
510
Весь список