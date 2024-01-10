Самой аварийной дорогой Самарской области стала трасса М5 «Урал»

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Аналитики «АльфаСтрахование» составили рейтинг дорог Самары, на которых клиенты компании чаще всего попадали в ДТП в 2023 г. Самой аварийной оказалась федеральная трасса М5 «Урал» – на ней пострадал почти каждый пятый автомобилист с полисом ОСАГО или каско (18,5%).

На этой же трассе чаще всего происходили «тотальные» ДТП, после которых машины не подлежали восстановлению. Также большое количество аварий случилось на Московском шоссе – 14,7%. Оно является частью автодороги М5 и главной магистралью города.

В топ самых аварийных дорог попали проспект Кирова (13,8%) и улица Авроры (9,7%). Согласно статистике «АльфаСтрахование», Московское шоссе и проспект Кирова не первый год входят в число лидеров антирейтинга самарских дорог.

Самые аварийные улицы Самары

Улица % аварий, произошедших с клиентами «АльфаСтрахование», от общего числа Трасса М5 «Урал» 18,5% Московское шоссе 14,7% Проспект Кирова 13,8% Улица Авроры 9,7%

«Тот факт, что наиболее опасной стала трасса федерального назначения, объясняется прежде всего интенсивностью дорожного трафика. На Московском шоссе также почти круглосуточно наблюдается напряженный грузо- и пассажиропоток, часто случаются пробки, так как автомагистраль пересекается с шестнадцатью крупными улицами Самары. Как следствие, возрастает риск мелких и крупных ДТП. Лучший способ обезопасить себя от неприятностей на дороге – оформить полис ОСАГО или каско в компании «АльфаСтрахование». Клиенты компании гарантированно могут рассчитывать на оперативное решение всех страховым случаев», – говорит директор Самарского филиала «АльфаСтрахование» Светлана Погорелова.