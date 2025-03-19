Самарца осудили за то, что он не помешал невменяемой жене издеваться над ребенком

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Следствием и судом установлено, что 3 июля 2024 года мать ребенка проводила эзотерический ритуал, в ходе которого нанесла своему 3-летнему сыну множественные телесные повреждения. Осужденный в это время находился дома и не принял мер к спасению своего сына. Противоправные действия родителей стали очевидны для соседей, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов. Мальчика сразу же изъяли у родителей и передали бригаде скорой медицинской помощи, а также пресекли противоправные действия родителей потерпевшего.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработка осужденного в доход государства.

Ранее к матери ребенка, признанной невменяемой в момент совершения запрещенных уголовным законом деяний, подпадающих по признаки преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка), судом применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

На данный момент родители ограничены в родительских правах, ребенок изъят из семьи и проживает с опекуном.