Самарскую область ожидает серия магнитных бурь

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Более двух недель подряд ожидаются значительные возмущения в магнитосфере планеты.

По оценке экспертов, с 30 января и до 16 февраля ожидается серия магнитных бурь.

Она, по информации сервиса my-calend.ru, начнется вечером, в 18:00 по самарскому времени, в четверг с возмущений силой в пять баллов, что оценивается как умеренная геомагнитная буря. Она не будет стихать следующие два дня. Лишь к вечеру 2 февраля интенсивность возмущений сократится до четырех баллов, соответствующих малой магнитной буре.

Следующий этап угасания геомагнитной активности ожидается только 5 февраля в 21:00. Тогда буря ослабнет до трехбалльной. В то же время 6 февраля она стихнет.

Однако передышка будет длиться только два дня.

С вечера 8 февраля и до вечера 16 февраля ожидаются бури с интенсивностью от трех до пяти баллов, пишет Обоз.инфо.