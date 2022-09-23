Самарский инспектор ДПС помог доставить женщину в медицинское учреждение

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К полицейскому за помощью обратился автомобилист из Отрадного, который вез беременную сестру в перинатальный центр.

На «телефон доверия» ГУ МВД России по Самарской области обратился житель города Отрадного с просьбой объявить благодарность инспекторам ДПС, которые несли службу на посту Зубчаниновка г. Самара.

Мужчина рассказал, что в августе текущего года он вез беременную сестру из Отрадного в Областной перинатальный центр. В дороге у женщины начались роды и, понимая, что из-за пробок не сможет оперативно доставить сестру в больницу, он обратился за помощью к старшему инспектору ДПС 1 батальона полка ДПС Управления МВД России по г. Самара Вячеславу Мухаметову. Инспектор ДПС, понимая всю серьезность ситуации, помог аккуратно пересадить женщину в патрульный автомобиль, сообщил в дежурную часть о случившемся, и включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, в кратчайший срок доставил женщину до приемного покоя. Передав женщину врачам и убедившись, что помощь более не требуется, он вернулся на маршрут патрулирования. Спустя полчаса родилась девочка, которую назвали Полиной.

Гражданин отметил, что старший лейтенант полиции проявил чуткость и заботу о его сестре, во время движения постоянно интересовался самочувствием, а передавая в приемный покой, сопроводил и помог донести вещи.

«Благодаря оперативным действиям удалось вовремя доставить сестру в больницу. Я благодарен сотруднику за чуткость и человечность. И если бы родился мальчик, непременно бы назвали Вячеславом! Побольше бы таких отзывчивых сотрудников! – отметил мужчина.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.