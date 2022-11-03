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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарский автомобилист без прав в снегопад врезался в кирпичный забор

3 ноября 2022 13:05
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Самарский автомобилист без прав в снегопад врезался в кирпичный забор

2 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. 

Одно из ДТП произошло в 00:05 в Кировском районе г. Самара. Во время снегопада, 23-летний водитель (с ноября 2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 12 раз), не имея права управления транспортным средством находился за рулем автомобиля «Lada Priora», двигался в п. Зубчаниновка по ул. Чекистов в направлении ул. Офицерской. В пути следования, напротив д. 184, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на кирпичный забор, расположенный справа по ходу движения автомобиля. После ДТП водитель госпитализирован.

Теги: ДТП

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