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Самарский алиментщик лишился автомобиля и отправился на обязательные работы

17 сентября 2024 13:42
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Самарский алиментщик лишился автомобиля и отправился на обязательные работы

Житель Кировского района на протяжении длительного времени уклонялся от уплаты алиментов своим несовершеннолетним детям. В результате его действий задолженность превысила 1 миллион рублей. При этом встреч с судебными приставами мужчина всячески избегал. В результате в отношении него был заведен исполнительный розыск.


Установив место нахождения мужчины, а также выяснив, что он владеет транспортным средством «Suzuki SX4», судебные приставы, осуществляющие розыск, дождались, когда должник покинет территорию своего загородного дома. После этого транспортное средство должника было остановлено. Судебные приставы составили акт описи и ареста иномарки и отправили ее на специализированную стоянку, где она будет находиться до полного погашения задолженности или до реализации на торгах.
В отношении же самого должника судебные приставы Кировского района г. Самары составили протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», рассмотрев который суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ.
Теперь должнику предстоит провести это время за общественно полезными занятиями, а также полностью оплатить задолженность перед детьми. Если же он не погасит долг в ближайшее время, то автомобиль будет реализован, а вырученные денежные средства будут перечислены в счет алиментной задолженности.

Теги: Судебные приставы

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