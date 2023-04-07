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Самарские полицейские в течение нескольких часов задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на магазин

7 апреля 2023 17:47
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Вор нанес продавцу несколько ударов металлической ложкой для обуви, после чего похитил два ноутбука.

Рано утром 7 апреля в отдел полиции по Промышленному району Самары обратилась сотрудница торговой точки, расположенной на улице Ново-Вокзальной. Девушка сообщила, что около шести часов неизвестный мужчина зашел в магазин, нанес ей несколько ударов металлической ложкой для обуви, после чего похитил два ноутбука.

Выехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине и на улице, на которые попали действия злоумышленника. Мужчина был одет в темную одежду с маской на лице.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили маршрут передвижения нападавшего и опросив, находившихся во дворе одного из домов на ул. Ново-Вокзальной, местных жителей установили его квартиру проживания.

Подозреваемого задержали. Похищенное полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». По данным полиции, житель Самары 1973 года рождения нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ru.freepik.com

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