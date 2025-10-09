Самарские таможенники предотвратили попытку контрабанды боеприпасов

194

Самарские таможенники пресекли незаконные действия жителя города Оренбурга, направленные на вывоз с территории Российской Федерации в Республику Казахстан товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю, а также боеприпасов.

В результате проведенных совместно с УФСБ России по Центральному военному округу оперативно-розыскных мероприятий, в помещении одной из транспортных компаний города Оренбурга, сотрудники таможни изъяли экспресс-курьерское отправление, в котором были обнаружены средства индивидуальной защиты дыхательных путей (противогазы) марки «ГП-5» и «ГП-7», а также сигналы химической тревоги (СХТ-40).

Установлено, что житель города Оренбурга, будучи осведомленным о необходимости получения разрешительных документов на вывоз указанных товаров, действуя незаконно, умышленно, с целью получения материальной выгоды, в нарушение требований законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, посредством международного экспресс курьерского отправления, совершил действия, направленные на незаконное перемещение указанных товаров через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза, однако не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

По данному факту службой по Оренбургской области Самарской таможни возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1.1 ст.226.1 УК РФ, проводится предварительное расследование.