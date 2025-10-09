Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре
После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды.
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС
Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов.
Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
Второй подряд успех на домашнем льду.
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС одержали победу над «Торосом» - 5:2
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Самарские таможенники предотвратили попытку контрабанды боеприпасов

9 октября 2025 12:23
194
Самарские таможенники пресекли незаконные действия жителя города Оренбурга, направленные на вывоз с территории Российской Федерации в Республику Казахстан товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю, а также боеприпасов. 

В результате проведенных совместно с УФСБ России по Центральному военному округу оперативно-розыскных мероприятий, в помещении одной из транспортных компаний города Оренбурга, сотрудники таможни изъяли экспресс-курьерское отправление, в котором были обнаружены средства индивидуальной защиты дыхательных путей (противогазы) марки «ГП-5» и «ГП-7», а также сигналы химической тревоги (СХТ-40).

Установлено, что житель города Оренбурга, будучи осведомленным о необходимости получения разрешительных документов на вывоз указанных товаров, действуя незаконно, умышленно, с целью получения материальной выгоды, в нарушение требований законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, посредством международного экспресс курьерского отправления, совершил действия, направленные на незаконное перемещение указанных товаров через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза, однако не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

По данному факту службой по Оренбургской области Самарской таможни возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1.1 ст.226.1 УК РФ, проводится предварительное расследование.

