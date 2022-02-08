Самарские следователи проверят информацию о травмировании рабочего при чистке кровли от снега

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В ходе мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выявлена публикация о травмировании сотрудника детского сада «Радуга» при выполнении работ по чистке кровли от снега и наледи.

Из публикации следует, что 30 января 2022 года сотрудник дошкольного учреждения образования, расположенного в поселке Стройкерамика Волжского района Самарской области, по указанию заведующей хозяйственной частью выполнял работы по чистке кровли здания от снега и наледи без специального снаряжения. В результате нарушения правил охраны труда и несоблюдения техники безопасности мужчина упал с высоты и получил многочисленные травмы.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщает СУ СК.