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Самарские приставы помогли завершить капремонт дома

11 ноября 2021 09:44
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Самарские приставы помогли завершить капремонт дома

В отделении судебных приставов Железнодорожного района г. Самары было возбуждено исполнительное производство об обязании некомерческой организации провести полное завершение работ по капитальному ремонту систем водоотведения и электроснабжения в многоквартирном доме. 

Судебным приставом-исполнителем должник-организация была предупреждена о возбуждении в отношении нее исполнительного производства. Сотрудник отделения предупредил директора организации, что в случае неисполнения решения суда в отношении должника будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также должностное лицо было предупреждено об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», грозящей виновному в неисполнении решения суда лицу уголовным наказанием вплоть до лишения свободы.

Узнав о перспективах неисполнения возложенных судебным решение обязательств, должник-организация исполнила требования исполнительного документа в полном объеме. Системы  водоотведения и электроснабжения в многоквартирном доме отремонтированы. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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