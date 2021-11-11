Самарские приставы помогли завершить капремонт дома

153

В отделении судебных приставов Железнодорожного района г. Самары было возбуждено исполнительное производство об обязании некомерческой организации провести полное завершение работ по капитальному ремонту систем водоотведения и электроснабжения в многоквартирном доме.

Судебным приставом-исполнителем должник-организация была предупреждена о возбуждении в отношении нее исполнительного производства. Сотрудник отделения предупредил директора организации, что в случае неисполнения решения суда в отношении должника будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также должностное лицо было предупреждено об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», грозящей виновному в неисполнении решения суда лицу уголовным наказанием вплоть до лишения свободы.

Узнав о перспективах неисполнения возложенных судебным решение обязательств, должник-организация исполнила требования исполнительного документа в полном объеме. Системы водоотведения и электроснабжения в многоквартирном доме отремонтированы. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.