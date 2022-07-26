Самарские полицейское разыскали и вернули хозяйке украденный велосипед

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В отдел полиции Самары за помощью обратилась местная жительница. Женщина сообщила о пропаже принадлежащего ей велосипеда стоимостью 5000 рублей.

Полицейские выяснили, что свое имущество потерпевшая оставила в подъезде дома в поселке Береза. Велосипед не был пристегнут противоугонным средством, а дверь в подъезд не имела домофона и замка.

Ориентировка на розыск похищенного была передана всем наружным службам полиции.

"В тот-же день экипаж дорожно-патрульной службы, который нес службу в поселке Береза заметил прохожего, личность которого была хорошо известна сотрудникам полиции. Они узнали в прохожем не работающего местного жителя 1980 года рождения, который вел асоциальный образ жизни. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе в 2022 году за совершение кражи. Внимание полицейских он привлек тем, что рядом с собой катил велосипед. На вопрос, откуда у него данное транспортное средство, мужчина не смог дать внятных пояснений. Это и стало поводом для досконального разбирательства. Указанный велосипед по приметам был схож с разыскиваемым. В ходе сверки полицейские установили, что идентификационные номера обнаруженного и похищенного велосипеда совпадают. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в краже и рассказал подробности совершения преступления", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Свободно войдя в подъезд, он увидел велосипед, который не был пристегнут противоугонным устройством. Злоумышленник решил его похитить, чтобы продать, а вырученные деньги потратить на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Сотрудники полиции напоминают, что для предотвращения подобного рода преступлений необходимо позаботиться о том, чтобы велосипед хранился в месте, где нет свободного доступа.

Кроме того:

- храните документы, полученные Вами при покупке велосипеда;

- если документов по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы, сделайте фотографии велосипеда, запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины и т.д.). В случае кражи, эти данные будут использованы при поиске велосипеда или его опознании;

- по возможности оставляйте велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения или в пределах своей видимости, или в специально отведенных местах с использованием запирающих устройств;

- не используйте тонкие тросики, которые легко перекусываются. Стоит позаботиться и о том, чтобы крепящее велосипед устройство было качественным. При его приобретении следует обратить внимание на то, чтобы цепь была из прочного металла.

Фото: ГУ МВД СО