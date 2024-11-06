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Самарские полицейские прикрыли майнинговую ферму

6 ноября 2024 12:46
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Самарские полицейские прикрыли майнинговую ферму

Ранее не судимому 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба путем обмана.

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Управления МВД России по городу Самаре пресечена деятельность майнинговой фермы.

В ходе предварительного следствия установлено, что директор одного из обществ с ограниченной ответственностью не позднее 2023 года вступил в преступный сговор с неустановленными в ходе следствия лицами, и, согласно своей роли, приобрел необходимое для деятельности по майнингу криптовалюты специальное оборудование, затем совместно с сообщниками произвел его установку в арендуемых помещениях, расположенных в здании одного из предприятий на улице Ново-Садовой, и его подключение к электросетям.

Общий объем потреблённой безучетной электроэнергии составил более 319 000 кВт/ч. Сумма причиненного собственнику помещений ущерба составила более 2 000 000 рублей, фигурант уголовного дела добровольно возместил его в полном объеме.

Как пояснила следователь следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления СУ УМВД России по городу Самаре старший лейтенант юстиции Мария Корнилова: «В ходе следственных действий проведено 5 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты: 371 аппарат для майнинга криптовалюты, 2 модифицированных прибора учета электроэнергии, с видимыми признаками нарушения целостности пломб, запрограммированных на занижение показаний расхода электроэнергии, с пультами дистанционного управления и 3 коммутатора, обеспечивавших высокоскоростную передачу данных в сети «Интернет».».

В настоящее время следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по г. Самаре, ранее не судимому 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой). Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Самары для рассмотрения по существу.

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