Самарская компания погасила долг перед государством после наложения запрета на Subaru

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В Самаре проектная компания накопила долг перед государством в размере 217 тысяч рублей. После наложения судебными приставами запрета на регистрационные действия в отношении автомобилей, принадлежащих должнику, задолженность компания погасила.

Компания, занимающаяся проектной работой, накопила долг перед государством в размере 217 тысяч рублей. Исполнительные документы о взыскании задолженности по налогам поступили на исполнение в Межрайонное отделение судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре. Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство компании о необходимости добровольно погасить задолженность. Однако должник исполнять свои налоговые обязательства не спешил.

В рамках исполнительного производства сотрудники Службы судебных приставов установили, что у компании-должника находится в собственности 3 автотранспортных средства. Судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля Subaru Forester и 2-х автомобилей Subaru Impreza XV. В результате принятых судебным приставом мер, компания полностью оплатила долг в 217 тысяч рублей.