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Самарец заплатил за избиение бывшей возлюбленной

13 февраля 2024 10:53
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Самарец заплатил за избиение бывшей возлюбленной

Судебные приставы Промышленного района г. Самары взыскали с мужчины компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей за причинение тяжкого вреда здоровью  бывшей сожительнице. Конфликт между молодыми людьми произошел из-за разных взглядов на жизнь.

Не сойдясь во мнении с бывшей возлюбленной, мужчина в приступи гнева схватил ее за шею и начал душить. После того, как девушка начала хрипеть и задыхаться, молодой человек хватку ослабил. Он пошел на кухню. Взял в руки нож и начал им размахивать, запугивая потерпевшую. У девушки диагностировали травму шеи и перелом хряща. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью суд приговорил мужчину к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно и обязал выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 91 тысячи рублей.

Судебные приставы Промышленного района г. Самары возбудили исполнительное производство. В рамках исполнительного производства сотрудник Службы вынес постановления о запрета на регистрационные действия в отношении его автомобиля, о взыскании исполнительского сбора, а также об ограничении в праве выезда за пределы страны. Также судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся в банке.

В результате принятых мер сумма в размере компенсации морального вреда была перечислена взыскательнице. Исполнительский сбор — погашен.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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