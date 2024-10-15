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Самарец сел пьяным за руль и остался без автомобиля

15 октября 2024 11:54
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Самарец сел пьяным за руль и остался без автомобиля

В Советском районе г. Самары судебные приставы изъяли «Ладу Гранту» у местного жителя, осужденного за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

Мужчину остановили ночью сотрудники Госавтоинспекции, от него исходил запах алкоголя. Инспекторы ДПС отстранили его от управления транспортным средством, после чего предложили проехать для прохождения медицинского освидетельствования. Мужчина отказался.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Помимо наказания в виде 300 часов исправительных работ, суд постановил обратить в доход государства транспортное средство, ставшее орудием преступления.

Исполняя судебное решение, сотрудники Службы изъяли конфискованный у осужденного автомобиль и передали иномарку в Росимущество для дальнейшего обращения ее в доход государства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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