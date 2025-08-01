Самарец пытался пронести в суд нож длинной 15 см

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Местному жителю, явившемуся в один из районных судов г. Самары, перед осмотром на посту было предложено выложить имеющиеся металлические предметы. Мужчина сообщил, что всё, что у него есть — нож для бумаги и ножницы. Судебный пристав попросил достать предметы, так как они к проносу запрещены.

Молодой человек вытащил из сумки канцелярские принадлежности. Однако по его реакции судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов заподозрил, что посетитель суда прячет что-то еще.

В результате сотрудник обнаружил у гражданина нож длинной 15 см, спрятанный на дне сумки. Предмет, запрещенный к проносу, был изъят. В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

Благодаря добросовестному выполнению должностных обязанностей, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов предотвратил попытку проноса запрещенного предмета в здание суда.