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Самарец незаконно проник в квартиру бывшей супруги

20 июля 2022 12:49
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Самарец незаконно проник в квартиру бывшей супруги

Прокуратурой района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого следственным отделом по Промышленному району г. Самары СУ СК РФ по Самарской области в незаконном проникновении в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ).

Органами следствия мужчина обвиняется в том, что 3 мая 2022 года на лестничной площадке во время ссоры со своей бывшей супругой, толкнул женщину в дверной проём и проник в её квартиру. От удара об дверь потерпевшая получила телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 139 УК РФ предполагает до 2 лет лишения свободы, сообщает облпрокуратура.

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