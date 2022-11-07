С 4 по 6 ноября пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 31 пожар

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В период с 4 по 6 ноября пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 31 техногенный пожар, 11 из которых произошли в Самаре.

Погибших на пожарах не допущено, но есть пострадавшие.

В Елховском районе произошел пожар в селе Елховка 5 ноября в 23.34. Горели домашние вещи, пострадал мужчина, пожар был ликвидирован до прибытия подразделений.

В этот же день, поздним вечером, на улице Революционной в Тольятти произошёл пожар в пристрое к административному зданию. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу вызова – «1-БИС». Пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м., пострадал мужчина.

6 ноября, ночью, произошел третий пожар. В Тольятти на улицк Кирова горел частный дом на площади 70 кв.м., в результате чего пострадала женщина.

На остальных пожарах пострадавших не зарегистрировано.

С наступлением холодного времени года, риск возникновения пожаров от неисправной электропроводки и электроприборов очень высокий.

Сопутствующими факторами, как правило, являются перегрузка сети мощными потребителями, неправильный монтаж или ветхость электросетей, использование неисправных электроприборов и оставлении их без присмотра.

Пользователям электроприборов необходимо помнить, что, в среднем, срок эксплуатации таких бытовых предметов составляет 10 лет. Регулярная проверка и обслуживание, а также недопущение перегрузки сети значительно снизит вероятность возгорания.

Соблюдайте правила эксплуатации и меры предосторожности при использовании обогревательных электроприборов

В случае пожара звоните по телефонам пожарных и спасателей: «01», с мобильного - «101».

Фото: ГУ МЧС СО