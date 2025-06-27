С самарчанки взыскан уголовный штраф за формальную предпринимательскую деятельность

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Судебные приставы Железнодорожного района г. Самары взыскали с местной жительницы уголовный штраф за незаконное предоставление документов для фиктивной регистрации юридического лица.

Предприниматель из Самарской области решил пойти на хитрость. Он попросил местную жительницу, не имеющую познаний в области юриспруденции, за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт для регистрации юридического лица. Мужчина уверял, что это совершенно безопасно. Поверив обещаниям, женщина согласилась и отнесла документы в налоговой орган.

Суд признал местную жительницу виновной в совершении преступления по ч.1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» и обязал выплатить уголовный штраф в размере 55 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Железнодорожного района г. Самары.

Зная о возбужденном исполнительном производстве, женщина продолжала игнорировать требования сотрудника Службы. Тогда в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, судебный пристав обратил взыскание на денежные средства должницы, находящиеся в банках и предупредил о замене уголовного штрафа на более серьезное наказание.

Женщина решила не противиться и полностью оплатила долг. Исполнительное производство окончено.