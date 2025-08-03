С начала купального сезона в Самарской области произошло 35 происшествий на воде.

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Погибли, к сожалению, 24 человека, в числе которых 3 детей.

В целях предотвращения несчастных случаев на водоемах специалисты МЧС России регулярно проводят профилактические мероприятия в местах массового отдыха граждан, особое внимание уделяя родителям с детьми.

Инспекторы ГИМС патрулируют акватории региона, где проверяют у судовладельцев удостоверения на право управления маломерными судами, техническое состояние плавсредств и безопасность пассажиров.

МЧС России настоятельно рекомендует:

купайся только на оборудованных пляжах;

не оставляй детей без присмотра у воды;

не уплывай на надувных матрасах, кругах, сапбордах и других плавсредствах слишком далеко от берега;

не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;

всегда надевай спасательные жилеты при катании на катере.

Безопасность начинается с тебя!