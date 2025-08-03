С начала купального сезона в Самарской области произошло 35 происшествий на воде.

Погибли, к сожалению, 24 человека, в числе которых 3 детей.
В целях предотвращения несчастных случаев на водоемах специалисты МЧС России регулярно проводят профилактические мероприятия в местах массового отдыха граждан, особое внимание уделяя родителям с детьми.
Инспекторы ГИМС патрулируют акватории региона, где проверяют у судовладельцев удостоверения на право управления маломерными судами, техническое состояние плавсредств и безопасность пассажиров.
МЧС России настоятельно рекомендует:
купайся только на оборудованных пляжах;
не оставляй детей без присмотра у воды;
не уплывай на надувных матрасах, кругах, сапбордах и других плавсредствах слишком далеко от берега;
не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;
всегда надевай спасательные жилеты при катании на катере.
Безопасность начинается с тебя!