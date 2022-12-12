С 9 по 12 декабря спасатели региона 54 раза выезжали на ликвидацию пожаров

121

В период с 9 по 12 декабря пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 54 техногенных пожаров, 24 из которых произошли в городских округах, 30 - в муниципальных районах области. В жилом секторе зарегистрировано 33 пожара. Погибших нет.

Пожары наибольшей площади произошли в Самаре и Ставропольском районе.

В 9 декабря ночью в дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании банного комплекса в Кировском районе Самары. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу вызова «1-БИС».

Пожар был ликвидирован на площади 500 кв.м. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Для тушения пожара привлекались 86 человек и 25 ед. техники.

Сообщение о еще одном пожаре повышенного уровня сложности поступило в дежурную смену 11 декабря.

В н.п. Тимофеевка Ставропольского района горел частный жилой дом и надворные постройки.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова «Пожар № 2».

12 декабря ночью был ликвидирован на площади 500 кв.м. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Для тушения пожара привлекались 74 человека и 25 ед. техники. В качестве дополнительных сил и средств – пожарная насосная станция (ПНС) и автомобиль рукавный (АР).

Предварительная причина пожаров в обоих случаях - аварийный режим работы электрической проводки.

Пожары от электротехнических причин возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101» (все операторы сотовой связи), со стационарного - «01», сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО