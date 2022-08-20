Рядом с железнодорожными путями в Кинеле разгорелся сильный пожар

176

Вечер пятницы в Кинеле ознаменовался чрезвычайным происшествием. Рядом с железнодорожными путями 19 августа разгорелся сильный пожар. Видеокадрами с места событий поделились очевидцы.

По информации местных жителей, огонь вспыхнул на территории железной дороги по улице Октябрьская, напротив старого клуба. Все случилось поздно вечером, примерно в 21:30. Вероятно, кто-то сообщил пожарным об инциденте. На видеозаписи, которой очевидцы поделились в сети, заметно как к очагу возгорания подъезжает пожарная машина.

Подробностей о том, что именно горело, пока нет. Но самое главное, что огонь удалось ликвидировать. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет ГТРК Самара.