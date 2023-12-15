Ряд тольяттинских школ стали объектами прокурорских проверок

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Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти проведена проверка деятельности образовательных учреждений района по профилактике нарушений правил дорожного движения школьниками.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Комсомольского района г. Тольятти в связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с участием школьников приняты координационные меры по профилактике нарушений правил дорожного движения среди несовершеннолетних.

Образовательным учреждениям предписано провести мероприятия, направленные на изучение и соблюдение школьниками ПДД, уделить особое внимание соблюдению правил перехода проезжей части, движения на велосипедах и иных средствах индивидуальной мобильности.

Вместе с тем не все образовательные учреждения района своевременно отчитались комиссии о проведенных мероприятиях и направили необходимые сведения только после вмешательства прокуратуры.

Прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 10.8 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», в отношении юридических и должностных лиц 5 образовательных учреждений района.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.