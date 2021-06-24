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Росгвардейцы задержали злоумышленников, вооруженных гвоздодерами и кувалдой

24 июня 2021 10:50
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Росгвардейцы задержали злоумышленников, вооруженных гвоздодерами и кувалдой

Находясь на маршруте патрулирования, группа задержания Чапаевского отдела вневедомственной охраны получила сигнал о сработке кнопки тревожной сигнализации на одном из охраняемых объектов. Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии местный сторож рассказал, что на железнодорожной линии подходящей к производственным складам, он заметил двух неизвестных граждан, разбиравших пути. Росгвардейцы задержали злоумышленников и проверили их по базе данных. Выяснилось, что на момент совершения правонарушения, один из них уже находился под следствием. У граждан были изъяты орудия «производства» - два гвоздодера и кувалда.
На место происшествия сотрудники Росгвардии вызвали полицейских, которым и передали задержанных граждан. Установлено, что они тайно похитили 156 металлических костылей и 28 металлических подложек под рельсы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Росгвардия уголовное дело

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