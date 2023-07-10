Росгвардейцы задержали жителя Самары, который скрывался от правоохранительных органов

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о краже имущества – инцидент произошел в супермаркете крупной торговой сети, расположенном на улице Революционной. Патрульные незамедлительно выехали по указанному адресу.

По прибытии сотрудники Росгвардии задержали нарушителя спокойствия – жителя областного центра 1978 года рождения. Проверив его личность по информационным базам данных, росгвардейцы выяснили, что мужчина находится в розыске – он скрылся от органов дознания. Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.