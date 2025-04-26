Ребенок погиб на выставке трофейной техники в Комсомольске-на-Амуре

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На Театральной площади поставили технику ВСУ и НАТО. Крышка люка бронетранспортера открылась, когда к нему подошел четырехлетний мальчик. Ребенок скончался от травмы головы.

Сейчас технику оцепили, детям подходить не разрешают, рассказала «Газете.Ru» очевидица инцидента Анастасия:

«Хотя когда только выставили технику, она была в свободном доступе. Родители сами ставили своих детей на технику, главное, чтоб повыше, и фотографировали. Вчера там были мои знакомые, им разрешили залезть в машину с детками. Подростки залезали на крыши военной техники. Сегодня после происшествия поставили по одному военному на одну единицу техники. Они следили, чтобы никто не залезал и ничего не трогал».