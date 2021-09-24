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Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области разыскивается без вести пропавший житель Волжского района - Сафонов Александр Николаевич 1990 года рождения. Мужчина вечером 22 августа 2019 года ушел в неизвестном направлении от дома №8 в поселке Рощинский и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Разыскиваемый может находится на территории Самарской области.

Всем, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 89277-00-77-29 или 112.