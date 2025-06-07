Пять человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области

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ДТП произошло вечером в пятницу, 6 июня.

«В 20:45 на 80-м километре автодороги „Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград“ 56-летний водитель пассажирского автобуса столкнулся с отбойником. От удара транспортное средство отбросило в кювет. Автобус опрокинулся на бок», — следует из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции.

Также правоохранители отметили, что движение не перекрывалось. Пострадавших доставили в больницу, пишет 63.ру.

Судя по видео, сначала пассажиров автобуса пытались вызволить, разбив переднее стекло транспортного средства. Потом людям помогали выбраться через люк в крыше.

К расследованию происшествия подключилось региональное СУ СКР.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей пассажирским транспортом. В ходе расследования будет допрошен водитель транспортного средства и пассажиры автобуса, очевидцы аварии, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.