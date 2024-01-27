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Пьяный житель Шенталинского района ударил человека ножом и забыл, за что

27 января 2024 11:48
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Пьяный житель Шенталинского района ударил человека ножом и забыл, за что

В дежурную часть ОМВД России по Шенталинскому району обратился местный предприниматель, который пояснил, что ему на сотовый телефон позвонила незнакомая женщина и сообщила адрес, где якобы произошло убийство местного жителя. Прибывшие сотрудники полиции в частном доме обнаружили раненного хозяина 1974 года рождения и его сожительницу. Оказав пострадавшему доврачебную помощь, полицейские вызвали медиков, выяснили детали произошедшего, и помогли госпитализировать мужчину.

Гостеприимная хозяйка жилища, где потерпевший и предполагаемый злоумышленник отмечали ее день рождения и распивали спиртные напитки, пояснила, что между мужчинами произошёл словесный конфликт, в ходе которого местный житель 1995 года рождения нанес хозяину дома удар ножом в руку и скрылся.

Участковые уполномоченные полиции, располагая информацией о местах возможного нахождения скрывшегося местного жителя, в этот же день задержали его на одной из улиц села и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимый безработный задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что ножевое ранение нанес потерпевшему из-за ярости, но чем она была вызвана, вспомнить не смог из-за алкогольного опьянения.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего, некоторое время находившемуся в дневном стационаре, причинен легкий вред.

В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Шенталинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.з ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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