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Пьяному водителю автофургона в Самарской области назначено 120 часов обязательных работ и 2 года лишения прав

24 декабря 2024 13:09
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Пьяному водителю автофургона в Самарской области назначено 120 часов обязательных работ и 2 года лишения прав

В ночное время во время несения службы в селе Покровка Нефтегорского района для проверки документов сотрудники ДПС остановили рефрижераторный фургон ГАЗ 1724-12.

Во время административной процедуры полицейские выявили у водителя, не имеющего водительского удостоверения, явные признаки опьянения, отстранили его от управления транспортным средством и предложили проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Житель Самарской области от выполнения законных требований сотрудников полиции отказался. Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого мужчину доставили в отдел полиции, фургон поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что ранее, постановлением мирового суда Нефтегорского судебного района Самарской области, задержанный признан виновным в грубом нарушении ПДД РФ и подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком 10 суток. Однако, правонарушитель должных выводов не сделал и вновь нарушил закон: совершил управление транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Собранные материалы в отношении местного жителя инспекторы передали в отдел дознания.

Возбуждённое в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ, уголовное дело отделом дознания МО МВД России «Нефтегорский» расследовано и направлено в суд.

Нефтегорский районный суд Самарской области (г. Нефтегорск) доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Правонарушителю определено наказание в виде обязательных работ на 120 часов. Кроме того, преступник лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Автомобиль передан собственнику.

Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции обращаются к водителям и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах! Не допускать самому и не позволять другим управлять транспортным средством в состоянии опьянения! Вместе с большой вероятностью стать участником дорожной трагедии, вы подвергаете себя риску оказаться в местах лишения свободы.

Теги: БДД

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