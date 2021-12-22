Прокурором Самары инициирована проверка по снежному коллапсу в городе с 18 по 20 декабря

188

Под председательством заместителя прокурора города Самары 20 декабря 2021 года проведено оперативное совещание с районными прокурорами, организована комплексная проверка исполнения федерального законодательства при организации зимнего содержания автомобильных дорог и иных территорий городского округа Самара.

В ходе проверки выявлено более 200 участков автомобильных дорог, придомовых территорий, находящихся в ненормативном состоянии (не расчищенных от снега и наледи), по результатам чего прокуратурами города и районов приняты меры реагирования.

В отношении руководителей управляющих организаций и ТСЖ, допустивших нарушения, прокурорами возбуждено более 10 дел об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), остальным объявлены предостережения.

Прокуратурой города в отношении МП г.о. Самара «Благоустройство» 21.12.2021 возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств в рамках контракта по содержанию автомобильных дорог, пешеходных зон и элементов их обустройства городского округа Самара).

Cанкцией указанной статьи предусмотрено наказание вплоть до дисквалификации должностного лица сроком до двух лет.

Также ввиду непринятия руководством администрации городского округа Самара мер для надлежащей организации работы по благоустройству в зимний период прокуратурой города в отношении руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.