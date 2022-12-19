Прокуратура проверит уборку улиц от снега и льда в Самаре

64

В Самарской области инициирована прокурорская проверка по фактам уборки улиц от снега и льда. В воскресенье 18 декабря из-за ледяного дождя в городе образовался гололёд.

Об этом в социальных сетях заявил депутат Государственной думы Александр Хиншитейн, который выразил мнение о недостаточных усилиях коммунальщиков по борьбе со стихией.

Погодные аномалии позволили школьникам Самары 19 декабря пропустить уроки по уважительной причине. В целях безопасности на дистант перешли и студенты, пишет ГТРК Самара.

Ранее в Самарской области ввели оранжевый уровень погодной опасности.