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При столкновении самарского катера с теплоходом на Волге в Чувашии погибли четверо

13 июня 2022 12:34
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При столкновении самарского катера с теплоходом на Волге в Чувашии погибли четверо

«По предварительным данным, около 23.55 12 июня 2022 года на 1147-м километре судового хода реки Волга произошло столкновение катера "Волжанка Voyager 67" с теплоходом "Коломенский 803". В результате происшествия погибли четверо человек, находившихся на маломерном судне. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются», — сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что в барже в момент столкновения находился гипс. По словам очевидцев, катер плыл поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успев – врезался в носовую часть баржи. Сообщается, что Центральным межрегиональным Следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, катеры «Волжанка» – самарского производства. Их собирают на одной из верфей областного центра с 2009 года. Корпус судна выполнен из алюминия. Семиместный катер, попавший в аварию в стандартной комплектации имеет длину 7.15 м и оснащен мотором мощностью 250 л.с. Предназначен для плаванья в прибрежных водах, пишет ГТРК Самара.

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