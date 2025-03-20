Пожар начался на территории аэродрома в Энгельсе после атаки беспилотников

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Саратов и Энгельс 20 марта пережили самую крупную атаку украинских беспилотников за все время, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, атака привела к значительным повреждениям гражданских объектов. Так, на территории аэродрома начался пожар. Все экстренные службы работают в усиленном режиме для устранения последствий.

Бусаргин в своем telegram-канале также отметил, что городские администрации совместно с профильными ведомствами активно фиксируют все повреждения. Ситуация находится под контролем. Подробнее о самой массированной атаке дронов ВСУ на Энгельс — в материале URA.RU.

В ночь на 20 марта серия взрывов прозвучала на территории Саратовской области. Украинские беспилотники предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. Жители Саратова и Энгельса сообщили, что примерно в 4 утра их разбудил звук тревожных сирен, за которым последовала серия взрывов. Вскоре после этого стало известно о пожаре, который вспыхнул в районе местной нефтебазы в Энгельсе, пишет telegram-канал Shot.

Согласно заявлению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, городская клиническая больница №1 в Энгельсе была повреждена после атаки дронов ВСУ. В здании частично выбиты окна. Пациенты и сотрудники были эвакуированы из больницы. Для поддержания предоставления экстренных медицинских услуг, пациенты временно перенаправляются в соседние медицинские учреждения.

Основные ремонтные работы в больнице должны быть выполнены сегодня, чтобы к вечеру учреждение возобновило свою деятельность в обычном режиме. Также было выявлено повреждение кислородного трубопровода. Специалисты оценили, что ремонт этого оборудования можно завершить в течение дня. Подчеркивается, что работы не повлияют на качество и доступность медицинских услуг.

Губернатор Саратовской области также сообщил о повреждении зданий образовательных учреждений в Энгельсе в результате атаки украинских БПЛА. По его словам, в двух детских садах и одной школе были частично выбиты окна. В момент происшествия дети и персонал в учреждениях отсутствовали. Никто из персонала не получил травм.

Частные дома и дачи

После атаки БПЛА были повреждены приблизительно 30 частных и дачных домов, расположенных в нескольких садовых некоммерческих товариществах Энгельса. На месте происшествия уже приступило к работе управление региональной безопасности.

Пострадавшие

Одна женщина в результате атаки ВСУ получила ранения и в настоящее время находится под медицинским присмотром. Врачи заявляют, что состояние пострадавшей стабильно и ей не угрожает опасность. Также известно, что еще один житель Энгельса обратился за помощью в больницу после атаки украинских беспилотников. Отмечается, что некоторые жители частных домов и дач тоже запросили медицинскую помощь.

Школы перевели на дистанционное обучение

В Энгельсе учебные занятия в школах 20 марта будут проведены в онлайн-формате, рассказал Бусаргин. Местные власти в сотрудничестве с соответствующим министерством приняли на себя обязанность незамедлительно уведомить об этом родителей.

Ограничения в аэропортах Самары и Саратова

Для обеспечения безопасности гражданской авиации были временно ограничены операции по приему и отправлению самолетов в аэропорте Курумоч в Самаре и аэропорте Гагарин в Саратове. Персонал экипажей, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для гарантирования безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.