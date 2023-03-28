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После пожара в Доме Челышева в Самаре возбуждено уголовное дело

28 марта 2023 12:18
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После пожара в Доме Челышева в Самаре возбуждено уголовное дело

Прокуратурой Ленинского района г. Самары признано обоснованным постановление отдела полиции по Ленинскому району г. Самары УМВД России по г. Самаре о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ, то есть по факту нарушения требований использования объектов культурного наследия (истории и культуры народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, повлекшее по неосторожности его повреждение в крупном размере.

Установлено, что 22 марта 2023 года неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Красноармейская, д. № 60. Данный дом является объектом культурного наследия федерального значения «Доходный дом Челышева, 1899, арх. Щербачева А.А.».

По предварительным данным, стоимость восстановительного ремонта превысит 500 тыс. рублей.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, ход расследования взят прокуратурой района на контроль.

Теги: В центре внимания Пожар

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