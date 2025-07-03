Полицией Самарской области инициировано прекращение гражданства четверых уроженцев ближнего зарубежья

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Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ определены меры для прекращения гражданства лиц, сообщивших полицейским заведомо ложные сведения.

В Самарской области сотрудники полиции провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации в отношении четырех лиц, которые приобрели российское гражданство в 2024 году и не исполнили обязанность по первоначальной постановке на воинский учет.

Так, полицейские установили, что уроженцы сопредельных государств 1982, 1989, 1991 и 1978 годов рождения во время процедуры приема в гражданство Российской Федерации сообщили заведомо ложные сведения в отношении принимаемых на себя обязательств.

Изучив собранные сотрудниками полиции документы, Главное управление МВД России по Самарской области реализовало нормы Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ по прекращению гражданства лиц, не исполнивших обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

В установленном законом порядке мужчинам вручены уведомления о прекращении гражданства нашей страны. Лицам, гражданство которых прекращено, разъяснены дальнейшие действия по прохождению необходимых процедур, предусмотренных законодательством.