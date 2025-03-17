Полицейские разыскивают 16-летнюю жительницу Тольятти

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Полицейскими разыскивается без вести пропавшая 16-летняя Софья Захлестина, жительница Тольятти, которая 15 марта ушла из дома, расположенного на улице Комзина, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетней ориентированы все подразделения полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с приметами девушки направлена в службы и подразделения самарской полиции, в Росгвардию, организациям правоохранительной направленности и волонтерам.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей: проводится обход жилого сектора, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Устанавливаются и изымаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, по пути предполагаемого следования подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемой, полицейские опрашивают знакомых девушки, отрабатывают места ее возможного появления. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей города, работников торговых точек, в том числе расположенных в непосредственной близости от места проживания подростка.

Приметы разыскиваемой: на вид 16-17 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы светлого цвета, глаза светло-серого цвета.

Одета: куртка зеленого цвета с надписью «Nike», джинсы синего цвета, лонгслив бежевого цвета и кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по Центральному району УМВД России по г. Тольятти по телефонам 8(8482)93-48-62, 8(8482)93-69-69 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.