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Водители автомобиля LADA Priora и ГАЗели госпитализированы.
Полицейские работают на месте ДТП в Волжском районе: столкнулись LADA Priora и ГАЗель
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Полицейские работают на месте ДТП в Волжском районе: столкнулись LADA Priora и ГАЗель

12 июня 2025 16:37
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Водители автомобиля LADA Priora и ГАЗели госпитализированы.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, 12 июня в 12:30 на 35 км а/д “"Подъезд к г. Оренбург" от а/д "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград”" водитель а/м LADA Priora, следовавший в направлении города Самара, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным автомобилем LADA Vesta.

После первого столкновения водитель LADA Priora потерял контроль над транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗель.

В настоящее время водители автомобиля LADA Priora и ГАЗели доставлены в ближайшее медицинское учреждение.
Ситуация на дороге: движение по указанному участку трассы временно затруднено. Полицейские рекомендуют водителям выбирать альтернативные маршруты движения. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, проводится необходимый комплекс мероприятий по ликвидации последствий ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  ГУ МВД СО

 

Теги: ДТП

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