Полицейские отряда специального назначения «ГРОМ» в Самаре оказали помощь пострадавшему в ДТП

100

В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о полицейских отряда специального назначения «ГРОМ» УНК ГУ МВД России по Самарской области, которые оказали помощь пострадавшему в ДТП.

Из публикации автора следует, что 7 мая в Самаре произошло ДТП на перекрестке улиц Революционной и Гагарина. Водитель автомобиля «Lada Kalina» проехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение с машиной «Great Wall».

Водитель «Lada Kalina» оказался заблокирован в автомобиле. Вблизи места происшествия по служебной необходимости проезжали сотрудники ОСН «Гром». Они приняли решение незамедлительно оказать водителю доврачебную медицинскую помощь. Полицейские из покореженного автомобиля на руках вытащили пострадавшего и остановили молодому человеку кровотечение, вызвали скорую помощь. Пострадавшего водителя полицейские передали в руки медиков и продолжили несение службы.

В своем поступке полицейские отряда специального назначения «ГРОМ» не видят никакого героического поступка. Считают, что это повседневная работа полицейского – быть рядом в трудную минуту.