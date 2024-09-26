Похвистневскому трактористу пришлось ответить за смертельное ДТП

164

Мужчина, управляя трактором, перевозил навесное оборудование и, не рассчитав габариты, допустил столкновение со встречным автомобилем.

В мае 2022 года в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение о дорожно – транспортном происшествии, произошедшем на автодороге «Старый Аманак – Старое Мансуркино». Свидетель произошедшего сообщил о столкновении трактора с легковым автомобилем марки ВАЗ – 11194. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС и следственно-оперативная группа.

Медиками на месте происшествия констатирована смерть водителя легкового автомобиля.

В ходе предварительного следствия ранее не судимый водитель трактора пояснил сотрудникам полиции, что, возвращаясь в сумеречное время с сельскохозяйственных работ, перевозил навесное оборудование – сеялку и двигался в сторону с. Старый Аманак. Заметив приближающийся легковой автомобиль, он съехал на обочину, чтобы навесное оборудование не создавало помех для движения встречному потоку, однако, как только легковушка поравнялась с кабиной сельхоз. техники он почувствовал сильный удар, от которого трактор развернуло поперек дороги, а легковой автомобиль от удара съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Также полицейскими установлено, у подозреваемого не было специального разрешения на перевозку крупногабаритного груза, кроме того сеялка не имела ни опознавательных знаков, ни габаритных огней. По результатам следственного эксперимента, проведенного на месте произошедшего ДТП, было установлено, что навесное оборудование, несмотря на нахождении на обочине транспортного средства, перевозившего его, оно выступило на встречную полосу движения.

В судебном заседании мужчина признал вину частично. Учитывая степень и характер общественной опасности, а также наличие несовершеннолетнего ребенка суд назначил подсудимому наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.