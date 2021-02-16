Похвистневские Госавтоинспекторы за полчаса вызволили из снега автомобиль, съехавший в кювет

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На горячую линию ГУ МВД России по Самарской области поступил звонок от жителя города Самара. Мужчина выразил слова благодарности инспекторам ДПС ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский», которые помогли вытащить его автомобиль из кювета.

На маршруте патрулирования 19 января текущего года сотрудники Похвистневской Госавтоинспекции лейтенант полиции Марат Нуриев и капитан полиции Алексей Филиппов получили сообщение из дежурной части территориального отдела о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Самара-Бугуруслан».

В течении пяти минут полицейские прибыли на место происшествия и установили, что водитель автомашины Лада-Гранта не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую контроль движения транспортного средства, в результате чего допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. На место ДТП инспекторы ДПС вызвали спецтехнику и транспортное средство было вызволено из снежного плена.

Сами же инспекторы ДПС отметили, что своевременно оказанная помощь в пути зимой является жизненно необходимой, и самое главное, необходимо, чтобы эта помощь была осуществлена максимально быстро, сообщает облМВД.