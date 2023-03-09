Погибли три человека: на автодороге «М-5 Урал» в Камышлинском районе столкнулись два автомобиля

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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, около 18 часов на 1165 км автодороги «М-5 Урал» в Камышлинском районе Самарской области.

По предварительной информации в результате столкновения двух транспортных средств - автомобилей «HYUNDAI TUCSON» и «Лада Гранта», погибли водитель и два пассажира автомобиля «Лада Гранта», пассажир автомобиля «HYUNDAI TUCSON» с телесными повреждениями доставлен в больницу.

Прибывшие сотрудники полиции организовали беспрепятственный проезд транспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев, выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО