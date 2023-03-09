Я нашел ошибку
Главные новости:
Похитили более 200 млн рублей путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий.
СК России расследует уголовное дело о хищении 200 млн рублей с помощью «Пушкинской карты»
Туман, низкая видимость.
Ограничено движение транспорта на участке дороги М-5 в Самарской области
Один человек госпитализирован.
Погибли три человека: на автодороге «М-5 Урал» в Камышлинском районе столкнулись два автомобиля
Праздничная программа.
В Самарском Историческом парке пройдет «Весенний фестиваль»
Это уже 15-я двойня, рожденная в этом году. Молодой семье вручили подарочные наборы для первенцев «Наше сокровище».
В Перинатальном центре больницы Середавина сегодня состоялась торжественная выписка мальчиков двойняшек
В 2022 году данную выплату получили 414 семей региона.
В губернии предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье
Жена толкнувшего подростка под поезд метро мужчины рассказала о его болезни
15-летний подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прокуратура Москвы: мужчина толкнул подростка под движущийся поезд на Кольцевой линии
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.55
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Погибли три человека: на автодороге «М-5 Урал» в Камышлинском районе столкнулись два автомобиля

9 марта 2023 21:04
112
Один человек госпитализирован.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, около 18 часов на 1165 км автодороги «М-5 Урал» в Камышлинском районе Самарской области. 

По предварительной информации в результате столкновения двух транспортных средств - автомобилей «HYUNDAI TUCSON» и «Лада Гранта», погибли водитель и два пассажира автомобиля «Лада Гранта», пассажир автомобиля «HYUNDAI TUCSON» с телесными повреждениями доставлен в больницу. 

Прибывшие сотрудники полиции организовали беспрепятственный проезд транспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев, выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
9 марта 2023  13:33
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
225
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
9 марта 2023  11:15
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
265
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
8 марта 2023  08:00
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
591
Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник Губернатора Самарской области Наталья Полянскова.
7 марта 2023  15:46
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили программу «Возвращение», которая сейчас прорабатывается в Самарской области
2712
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
7 марта 2023  12:47
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
538
Весь список