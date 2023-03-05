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Поезд сообщением «Бишкек — Самара» сошел с рельсов в Казахстане

5 марта 2023 13:44
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Поезд сообщением «Бишкек — Самара» сошел с рельсов в Казахстане

Поезд сообщением «Бишкек — Самара» сошел с рельсов, предварительно, после столкновения с маневровым локомотивом. Об этом сообщает МЧС Казахстана.

«По предварительным данным, из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, вагона № 1 и трех колесных пар вагона № 2 пассажирского поезда», — говорится в сообщении ведомства. На место происшествия направились вертолет Казавиаспас, восстановительный поезд и спасательные подразделения.
В МЧС уточнили, что в поезде более 200 пассажиров, это граждане России, Казахстана и Киргизии. Они не нуждаются в госпитализации и размещены в других вагонах поезда, пишет РБК.

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