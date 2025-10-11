Подросток из Якутска погиб от удара током во время зарядки iPhone

118

В Якутске следователи возбудили уголовное дело после гибели 17-летнего подростка, получившего смертельный удар током при зарядке телефона.

По данным Следственного комитета по Республике Саха (Якутия), инцидент произошёл 8 октября в одной из квартир на улице Халтурина. Мать обнаружила сына без сознания с ожогом на груди и вызвала скорую помощь, однако медики констатировали смерть.

При осмотре места происшествия следователи нашли смартфон, подключённый к зарядному устройству. По предварительным данным, подросток пользовался им в момент зарядки, пишет iphones.ru.

SHOT уточняет, что погибший пользовался iPhone 16 и заряжал его неоригинальным кабелем и блоком питания. По одной из версий, именно это могло привести к поражению электрическим током.