Подростки от 12 до 14 лет чаще всего травмировались в этом году

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С детьми в возрасте от 12 до 14 лет травмы в текущем году случались чаще всего. На эту возрастную группу пришелся 41 % страховых случаев в сегменте страхования от несчастных случаев, выяснили специалисты страховой компании «Согласие».

Вторым по травматизму, как следует из статистики страховщика, является младший школьный возраст – от 7 до 11 лет, на него пришлось 38 % инцидентов в этом году. В этом возрасте чаще, чем в остальных возрастных группах, обращались с ушибами головы (15 % от общего количество травм головы), переломами ног (30 %) и ушибами спины (22 %).

Меньше всего травмировались подростки в возрасте от 15 до 18 лет (17 % страховых случаев) и дети дошкольного возраста – от 2 до 6 лет (5 %).

В целом, согласно статистике урегулированных страховых событий в 2024 году, произошедших с детьми и подростками в возрасте от 2 до 18 лет, чаще всего за медицинской помощью обращались с переломами рук (38,6 %) и ног (22,5 %), а также ушибами головы (5,6 %), рук (5,2 %) и ног (5,2 %).

Среди причин получения травм часто указывали езду на велосипеде, тренировки в спортивных секциях, падения в детском саду или школе.