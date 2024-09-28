Подробности смертельного ДТП в Шенталинском районе.

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По предварительным данным, собранным Госавтоинспекторами, следует, что на 28 км. автодороги «Урал- Исаклы- Шентала» произошло лобовое столкновение автомобилей Scoda Octavia и Scoda Karog. Водитель Scoda Octavia допустил выезд на полосу встречного движения , в месте где это запрещено.

На месте ДТП погибли двое несовершеннолетних: пассажир Scoda Karog - девочка 2013 г.р. и пассажир Scoda Octavia - девочка 2024 г.р.

В медучреждение доставлены:

из авто Scoda Karog

мужчина 1980 г.р.

женщина 1984 г.р.

мальчик 2014 г.р.

Из авто Scoda Octavia

мужчина 1997 г.р.

женщина 1998 г.р.

На месте ДТП работали медики, сотрудники ГАИ и ПСЧ 131 противопожарной службы Самарской области:

Фото: ГУ МВД России по Самарской области