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Подробности смертельного ДТП в Шенталинском районе.

28 сентября 2024 18:13
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На месте ДТП погибли двое несовершеннолетних.

По предварительным данным, собранным Госавтоинспекторами, следует, что на 28 км. автодороги  «Урал- Исаклы- Шентала»  произошло лобовое столкновение автомобилей Scoda Octavia и Scoda Karog. Водитель Scoda Octavia допустил выезд на полосу встречного движения , в месте где это запрещено.

На месте ДТП погибли двое несовершеннолетних:   пассажир Scoda Karog - девочка 2013 г.р. и пассажир Scoda Octavia - девочка 2024 г.р.

В медучреждение доставлены:
из авто Scoda Karog
мужчина 1980 г.р.
женщина 1984 г.р.
мальчик 2014 г.р.

Из авто Scoda Octavia
мужчина 1997 г.р.
женщина 1998 г.р.

На месте ДТП работали медики, сотрудники ГАИ и ПСЧ 131 противопожарной службы Самарской области: 

 

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области

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