Подробности смертельного ДТП на трассе М5 в Сызранском районе 29 января

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В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла 29 января. На трассе в Сызранском районе столкнулись три грузовика и легковушка, один человек погиб, сообщает sovainfo.ru.

По последним данным, 35-летний водитель "газели" ехал из Москвы в Самару и на 910 км трассы М5 "Урал" выехал на встречку. Там он влетел лоб в лоб грузовику Mercedes с полуприцепом, который от удара съехал в правый кювет.



В это время "газель" столкнулась с еще одним встречным автомобилем – та "газель" под управлением 30-летнего мужчины следовала прямо за "Мерседесом". Далее виновник аварии врезался и в KIA Rio.



В результате ДТП водитель одного из грузовиков и его пассажир были госпитализированы, а водитель "Мерседеса" погиб на месте.



На месте аварии работали сотрудники полиции. Они организовали на трассе реверсивное движение.

Фото: ГУ МВД СО/СОВА