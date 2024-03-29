Поднадзорный самарец сменил адрес и не уведомил полицейских

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Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре предъявлено обвинение местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, пребывания, совершенное в целях уклонения от административного надзора).

Ранее неоднократно судимый мужчина 1982 года рождения в прошлом году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение грабежа. В отношении него был установлен административный надзор сроком на 8 лет. Несколько раз в месяц он должен был приходить в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания. Сотрудники полиции предупреждали мужчину об уголовной ответственности в случае уклонения от административного надзора. Однако 41-летний самарец не сделал должных выводов и поменял место жительства без уведомления сотрудников отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре, не явился на регистрацию в полицию. Участковый уполномоченный полиции в ходе работы установил фактическое местонахождение мужчины. Выяснилось, что вместе со своей сожительницей он решил некоторое время пожить на территории г. Похвистнево. Свою вину житель областного центра признал и подтвердил, что у него была возможность сообщить об изменении своего места жительства, но он решил не сообщать свой новый адрес сотрудникам полиции.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным актом направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.